Inscripciones políticas en arma del crimen de Charlie Kirk

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló este viernes detalles inquietantes respecto al presunto autor del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk. En conferencia de prensa, Cox informó que en los casquillos recogidos en la escena del crimen y en el arma atribuida al sospechoso, Tyler Robinson, se encontraron inscripciones que podrían apuntar a un móvil político.

El casquillo que se usó en el disparo mortal llevaba grabado el mensaje "Notices bulge OWO, ¿qué es esto?", expresión que parece provenir del argot de internet. Junto a ese, se localizaron tres casquillos sin disparar con otras frases escritas. Uno decía "Hey fascist! Catch!", acompañado de símbolos de flechas; otro reproducía versos de la canción antifascista italiana "Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, ciao"; y un tercero decía "If you read this you are gay Lmao" ("Si lees esto eres gay, jajaja").

Estas inscripciones, según las autoridades, se ajustan a otros indicios recabados en conversaciones digitales que Robinson mantuvo recientemente. Mensajes mostrados por su compañero de cuarto mencionaron planes para abastecerse de un rifle, esconderlo envuelto en una toalla, y grabar balas, lo que sugiere una conexión entre los mensajes verbales y los mensajes inscritos en los casquillos.

Aunque aún no se ha establecido oficialmente un motivo claro, estas pruebas físicas y digitales abonan la hipótesis de una motivación política detrás del crimen. Las autoridades continúan investigando, mientras Robinson se encuentra detenido y enfrentará cargos que podrían incluir pena de muerte, dado el carácter agravado del asesinato.