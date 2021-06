Mundo

¡Invierte 20 dólares en una criptomoneda desconocida y se convierte en multimillonario en 24 horas!

Cuando Chris Williamson invirtió 20 dólares en la criptomoneda Rocket Bunny, no esperaba convertirse en multimillonario de la noche a la mañana.

Este estudiante de la escuela de enfermería de Georgia había estado interesado en las criptomonedas durante unos ocho meses e invirtió en esa moneda el lunes. Hasta el martes, su valor había subido a más de $1.4 mil millones.

"Me desperté, eran las 9 a.m. y todavía estoy revisando mi teléfono para ver cómo está funcionando mi criptografía, y lo miré, me desperté y dije: 'No, estoy durmiendo' ", dijo Williamson. Fox 5 Atlanta. El estudiante de Manchester, Georgia, se apresuró a ir a la aplicación comercial de Coinbase , sin apenas creer lo que estaba viendo.

Chris Williamson dijo que cuando intentó transferir la moneda a otra billetera para retirarla el precio no era el mismo, por lo que se comunicó con Coinbase. Coinbase respondió con una breve respuesta diciendo que estaba investigando el problema e intentó contactar a Rocket Bunny, pero nunca recibió respuesta.

Fue entonces cuando pensé, " Está bien, me voy a divertir con esto en este momento. Así que utilicé Twitter " , dijo Chris Williamson al canal de noticias. "Sabes, cuando lo miras, es como si supieras que no hay forma de que obtenga esa cantidad de dinero ", agregó.

Williamson esperaba que la gran suma de dinero desapareciera rápidamente de su cuenta, pero por el contrario, aumentó. Determinó que había comprado la criptografía correcta y que no era una estafa. El estudiante de Georgia incluso le envió un mensaje a Elon Musk, quien publica criptomonedas con frecuencia en las redes sociales, con la esperanza de poder darle consejos sobre su nueva fortuna.

El estudiante dijo que si tuviera este dinero lo usaría para ayudar a la gente, cuidando de su familia, pagando las casas de sus hermanas y posiblemente estableciendo clínicas médicas gratuitas. "Es una gran cantidad de dinero que nunca podría gastar en mi vida, así que lo haría bien", dijo Williamson.

La cuenta de Williamson ha sido bloqueada por Coinbase, por lo que no puede retirar, comprar o comerciar hasta que reciba una respuesta de la empresa. Si bien el incidente le proporcionó una buena historia, Chris Williamson cree que amasó una fortuna de 13 cifras debido a un error informático de Coinbase.