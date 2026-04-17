Irán reabre el estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos mantiene el bloqueo naval

El gobierno de Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz, permitiendo nuevamente el tránsito de buques petroleros y embarcaciones comerciales en medio del actual contexto de tensiones en la región.

La decisión fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Sayed Abbas Araghchi, quien informó a través de redes sociales que el paso quedará habilitado durante el periodo de alto al fuego, en coordinación con las autoridades marítimas del país.

Tregua entre Israel y Líbano

Esta medida se produce tras una tregua relacionada con el conflicto entre Israel y Líbano, lo que abre una ventana temporal para la reactivación del tránsito en una de las rutas más relevantes para el comercio energético global.

No obstante, el escenario sigue siendo incierto. El gobierno de Estados Unidos confirmó que mantendrá vigente el bloqueo naval impuesto previamente contra Irán. El presidente Donald Trump señaló que estas restricciones continuarán hasta que se alcance un acuerdo completo de alto al fuego.

Limitaciones en el tránsito marítimo

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, aunque el estrecho ya está habilitado para el comercio internacional, las limitaciones seguirán aplicando específicamente a las operaciones vinculadas con puertos iraníes, impidiendo el acceso de embarcaciones hacia o desde dichas instalaciones.

En la práctica, esto significa que el tránsito marítimo estará permitido únicamente para rutas que no tengan como destino o punto de origen territorio iraní, mientras continúan las negociaciones para una posible desescalada total del conflicto.