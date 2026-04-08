Irán cierra el Estrecho de Ormuz tras ataque de Israel: tensión en el Golfo

TEHERÁN — En una respuesta que echa por tierra las esperanzas de una tregua duradera, el gobierno de Irán anunció este miércoles 8 de abril de 2026 el cierre total del Estrecho de Ormuz. La medida, que ocurre apenas un día después del alto al fuego propuesto por Estados Unidos, fue tomada tras un severo ataque de Israel contra posiciones de Hezbollah en el Líbano. Las autoridades iraníes han emitido una advertencia letal: cualquier embarcación que intente cruzar la vía marítima será considerada un objetivo hostil y "será destruida".

Cierre del Estrecho de Ormuz

La reactivación del bloqueo en el Estrecho de Ormuz representa un desafío directo al ultimátum de dos semanas que la Casa Blanca había otorgado para normalizar el tránsito marítimo. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que la agresión israelí contra sus aliados regionales invalida cualquier compromiso de desescalada, reactivando sus baterías de misiles costeros y desplegando enjambres de drones de ataque a lo largo de la arteria por donde circula el 20% del crudo mundial en este 2026.

"No permitiremos que se nos impongan plazos mientras nuestros aliados son bombardeados. El Estrecho de Ormuz está bajo soberanía iraní y permanecerá cerrado para cualquier nación que apoye la agresión sionista", señaló un portavoz militar en Teherán. Esta declaración ha provocado un repunte inmediato en los precios internacionales del petróleo y ha puesto en alerta máxima a las flotas de la OTAN y de Estados Unidos que se encuentran estacionadas en el Golfo Pérsico, elevando el riesgo de un enfrentamiento naval de proporciones masivas.

Reacciones internacionales

Analistas de defensa señalan que la amenaza de destruir cualquier barco, sea militar o comercial, es la escalada más grave registrada en lo que va del año. En este abril de 2026, la estrategia de Irán parece ser la de "máxima presión" económica sobre Occidente como represalia por las operaciones militares de Israel. La Casa Blanca aún no ha emitido una respuesta oficial a esta nueva provocación, pero fuentes del Pentágono sugieren que el alto al fuego anunciado ayer podría quedar anulado si el bloqueo persiste durante las próximas horas, activando los protocolos de escolta forzada de petroleros.

Por su parte, la comunidad internacional ha reaccionado con alarma. Naciones Unidas ha instado a la moderación inmediata, advirtiendo que un error de cálculo en las aguas del estrecho podría desencadenar una guerra regional de la que no habría retorno. Las principales navieras del mundo han ordenado a sus buques desviarse o anclar en puertos seguros, paralizando de nuevo las rutas comerciales que apenas ayer intentaban retomar su ritmo habitual tras el breve anuncio de tregua.

Con el Estrecho de Ormuz convertido en una zona de guerra activa, la diplomacia global se enfrenta a su mayor fracaso en esta crisis. El ultimátum de dos semanas parece haber quedado obsoleto en menos de 24 horas, y la promesa de Irán de "destruir" cualquier embarcación coloca al mundo ante la inminencia de un choque directo entre potencias. Este 8 de abril de 2026 se perfila como el punto de ruptura que podría transformar un conflicto regional en una conflagración de escala global con consecuencias económicas incalculables.