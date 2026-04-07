Conflicto en Medio Oriente: Irán exige condiciones para detener hostilidades

Tras 40 días de conflicto ininterrumpido, el panorama geopolítico en Medio Oriente enfrenta un punto de inflexión. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha hecho pública su postura oficial: rechaza de plano el plan de paz de 15 puntos propuesto por Washington y, en su lugar, ha puesto sobre la mesa una serie de exigencias de alto nivel para aceptar un cese al fuego.

Las negociaciones, que tendrán como sede la ciudad de Islamabad, surgen tras un diálogo estratégico entre Irán y Pakistán. A pesar del acercamiento, Teherán es tajante: la guerra continuará hasta que sus objetivos se cumplan.

Las 7 "Líneas Rojas" de Teherán

Para que el gobierno iraní acceda a detener las operaciones militares, exige que Estados Unidos y la comunidad internacional acepten las siguientes condiciones:

1. Control del Estrecho de Ormuz: Establecimiento de un protocolo de paso seguro bajo la coordinación y supervisión absoluta de las Fuerzas Armadas iraníes.

2. Retirada Militar Total: La salida inmediata de las tropas de combate estadounidenses de todas las bases y puntos de despliegue en la región.

3. Fin de la ofensiva contra el "Eje de la Resistencia": El cese de hostilidades contra todos los aliados regionales de Irán.

4. Levantamiento de Sanciones: Anulación de todas las sanciones primarias y secundarias, así como de las resoluciones de la Junta de Gobernadores y el Consejo de Seguridad.

5. Compensación Económica: El pago de una indemnización total por los daños y costos derivados del conflicto.

6. Desbloqueo de Activos: La liberación inmediata de todos los fondos y bienes iraníes que actualmente se encuentran congelados en el extranjero.

7. Soberanía Marítima: Garantizar el control iraní sobre el tráfico ordenado en sus aguas territoriales.

Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Nacional, Irán sostiene que Estados Unidos ha pasado un mes "implorando" un alto al fuego debido a la presión en el campo de batalla. La administración iraní asegura que no se someterá a los plazos impuestos por la Casa Blanca y que su objetivo sigue siendo "sumir al enemigo en el arrepentimiento".

"Irán no pondrá fin a la guerra hasta que se acepten los puntos fijados. No concedemos importancia a los plazos impuestos por el enemigo", dictó el comunicado oficial.

La respuesta de Washington

Por su parte, el presidente Donald Trump ofreció una primera valoración durante una rueda de prensa. Aunque el tono de Irán es agresivo, Trump calificó las condiciones presentadas como un "paso significativo", matizando, sin embargo, que estas peticiones siguen siendo insuficientes para alcanzar un acuerdo de paz definitivo y duradero en la región.

Las próximas reuniones en Islamabad serán determinantes para definir si la diplomacia puede finalmente frenar la escalada bélica o si el conflicto entrará en una fase de desgaste prolongado.