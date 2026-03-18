Golpe al corazón del poder iraní: Israel asegura haber eliminado a su jefe de inteligencia

En medio de una de las escaladas más tensas en Medio Oriente en años, Israel lanzó un mensaje contundente: ningún alto mando iraní está fuera de su alcance.

La madrugada del 18 de marzo de 2026 marcó un punto de inflexión. Según el gobierno israelí, un ataque aéreo logró acabar con la vida de Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán, una de las figuras más influyentes dentro del aparato de seguridad del país.

Un objetivo clave

Khatib no era un funcionario cualquiera. Desde 2021 encabezaba el Ministerio de Inteligencia iraní, considerado el cerebro detrás de operaciones de espionaje, vigilancia interna y acciones encubiertas en el extranjero. De acuerdo con Israel, también jugó un papel central en la represión de protestas dentro de Irán y en la planificación de actividades que califican como "terroristas". Su eliminación representa, más que una baja política, un golpe directo al sistema de inteligencia del país.

Una ofensiva sin precedentes

La muerte de Khatib no ocurrió en aislamiento. Forma parte de una ofensiva más amplia en la que Israel ha atacado a varios altos funcionarios iraníes en cuestión de días. Entre ellos destacan líderes clave de seguridad y fuerzas paramilitares, lo que sugiere una estrategia deliberada para debilitar la estructura de poder iraní desde la cúpula. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, incluso advirtió que podrían venir más ataques, insinuando que la campaña está lejos de terminar.

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El riesgo de una guerra mayor

Este tipo de acciones eleva drásticamente el riesgo de un conflicto regional a gran escala. Irán ya ha respondido con ataques y amenazas, mientras la tensión también impacta temas globales como el precio del petróleo y la estabilidad en el Golfo. Además, la eliminación de figuras clave podría generar un vacío de poder interno o, por el contrario, provocar una reacción aún más agresiva del régimen iraní.

¿Qué sigue?

El asesinato de un ministro en funciones es un hecho poco común incluso en conflictos internacionales. Más que un episodio aislado, este evento refleja una nueva fase: una guerra donde los blancos ya no son solo instalaciones o ejércitos, sino las mentes que dirigen el sistema. El mensaje es claro: la confrontación entre Israel e Irán ha entrado en terreno más peligroso, donde cada movimiento puede redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente.