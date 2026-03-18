México acelera hacia el futuro: será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2026

México sigue ganando terreno en el escenario internacional, y ahora lo hace en una pista donde convergen deporte, turismo e innovación. En 2026, el país será anfitrión del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, un evento que marcará un antes y un después para la industria turística nacional.

El evento histórico... y fuera de Europa por primera vez

Por primera vez en su historia, este congreso saldrá de Europa para celebrarse en territorio mexicano. La cita será del 7 al 9 de septiembre de 2026 en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

La decisión no es casualidad: refleja el creciente peso de México como potencia en turismo deportivo, capaz de atraer eventos de talla mundial y de ofrecer infraestructura, experiencia y cultura únicas.

Un punto de encuentro global

El congreso reunirá a representantes de más de 140 países, junto con cientos de expertos, empresarios e inversionistas del sector.

Durante tres días, se discutirán temas clave como:

- Desarrollo del turismo deportivo

- Sustentabilidad

- Innovación tecnológica

- Inversión internacional

- Políticas públicas

Todo con un objetivo claro: transformar el deporte en una herramienta de crecimiento económico y social.

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México, en el momento perfecto

La elección llega en un contexto estratégico. En 2026, México también será uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA, lo que atraerá millones de visitantes y una derrama económica millonaria.

Este escenario convierte al país en un laboratorio ideal para demostrar cómo el deporte puede:

- Impulsar el turismo todo el año

- Generar empleos

- Fortalecer la imagen internacional

- Activar economías locales

Más que turismo: inversión y oportunidades

El congreso no solo será un foro de diálogo, sino también un espacio para cerrar negocios. Se espera la realización de:

- Encuentros con inversionistas

- Más de 40 ponencias internacionales

- Experiencias turísticas para los asistentes

Esto abre la puerta a nuevas alianzas estratégicas y proyectos que podrían transformar destinos en todo el país.

México quiere liderar el turismo deportivo

Las autoridades ven este evento como una oportunidad para posicionar a México como referente global en turismo deportivo, un sector que combina experiencias, espectáculo y desarrollo económico.

El mensaje es claro: el deporte no solo se juega en la cancha, también se vive, se viaja y se convierte en motor de crecimiento.