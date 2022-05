Israel prohíbe viajar a activista palestino al Foro Mundial Social

El gobierno de Israel le impidió la salida al activista por los derechos de los Palestinos Ubai Aboudi, para que no pudiera asistir al Foro Mundial Social a celebrar en México.

"Se me informó que no podía viajar. Les pregunté que por qué tenía prohibido viajar. Me respondieron que no querían decírmelo", aseveró el activista.

El activista pretendía asistir a nuestro país, por lo que tuvo que viajar a Jordania, sin embargo las fuerzas de Israel le impidieron salir de Palestina.

Un mes antes, Ubai Aboudi, pudo cruzar a Jordania de manera normal, pero a las puestas de este evento, se le prohibió la salida.

Ubai Aboudi es el director del Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo es un grupo sin fines de lucro que fomenta una sociedad palestina basada en "libertad, justicia, igualdad y dignidad".