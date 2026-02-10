Documentos de Jeffrey Epstein reavivan el caso de Madeleine McCann

La reciente desclasificación de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein ha generado un impacto sísmico en la investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann. Según los nuevos archivos judiciales, han surgido menciones que podrían conectar las redes de tráfico de personas del fallecido financiero estadounidense con el caso de la niña británica desaparecida en Portugal en 2007, reavivando un misterio que ha mantenido en vilo al mundo por casi dos décadas.

Las filtraciones sugieren la existencia de registros de vuelos y comunicaciones que sitúan a personas del entorno cercano de Epstein en regiones próximas a Praia da Luz en fechas cercanas a la desaparición de la menor. Aunque no se ha confirmado una conexión directa, las autoridades europeas están revisando minuciosamente estos datos para determinar si existen líneas de investigación no exploradas previamente.

Los documentos, que forman parte de una serie de expedientes judiciales liberados por orden de un juez en Nueva York, detallan la extensa red de contactos de Epstein en Europa. La mención del caso McCann en estos archivos ha provocado que la policía alemana, que actualmente lidera la investigación con el sospechoso Christian Brueckner, solicite acceso total a los registros desclasificados para cotejar movimientos y testimonios.

La posibilidad de que una red de tráfico de élite estuviera involucrada en el caso de "Maddie" es una teoría que ha circulado durante años, pero es la primera vez que documentos oficiales de un caso de la magnitud de Epstein aportan datos que obligan a una revisión formal por parte de los investigadores internacionales.

Los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, no han emitido una declaración oficial detallada, manteniendo su postura habitual de esperanza cautelosa ante cualquier avance tecnológico o documental. Mientras tanto, el interés global en los archivos de Epstein ha crecido exponencialmente, con expertos en ciberseguridad y analistas forenses rastreando cada nombre mencionado en las listas de pasajeros del infame jet privado "Lolita Express".

El resurgimiento de este vínculo pone bajo la lupa la eficacia de las investigaciones iniciales y subraya la complejidad de las redes transnacionales de abuso. A medida que se procesan los miles de folios liberados, la presión sobre las agencias de inteligencia para conectar los puntos entre el caso Epstein y otros incidentes de desaparición de menores en Europa se intensifica.

Este hallazgo no solo mantiene abierta la herida del caso Madeleine McCann, sino que refuerza la necesidad de una cooperación internacional más profunda para desmantelar estructuras de poder que han operado en la sombra durante décadas.