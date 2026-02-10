Estados Unidos captura buque petrolero Aquila II en el Caribe

Un petrolero fue detenido tras persecución en el Caribe; transportaba combustible ilícito para Rusia con banderas falsas de Panamá.

El Departamento de Guerra en Estados Unidos informó que detuvo a un buque petrolero que intentó escapar de la cuarentena impuesta en el Caribe tras la detención de Nicolás Maduro en diciembre 2025.

El 9 de febrero, el Departamento de Guerra en Estados Unidos informó que detuvieron a un buque petrolero que escapó de la cuarentena que Donald Trump había dado desde la detención de Nicolás Maduro. Según el Departamento, la persecución se realizó desde el Caribe y terminó en el Océano Índico, mostrando que las operaciones las realizó múltiples helicópteros.

La información dada detalla que el buque petrolero era llamado Aquila II con un domicilio registrado en Hong Kong. Este era conocido por ser un barco con presunta actividad ilícita de petróleo.

Por otra parte, el Departamento de Guerra recordó que tienen una gran "capacidad para imponer su voluntad" asegurando que es más fácil que los navegantes se queden sin gasolina "antes de escapar".

Los detenidos navegaban bajo la bandera de Panamá, pero acusan que era para intentar pasar desapercibidos entre el Caribe. Por otra parte, señalan que el buque petrolero fue uno de los 16 que escaparon de Venezuela luego de la detención de Nicolás Maduro. Sin embargo, también uno de los perseguidos por Estados Unidos.