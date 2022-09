Joven asegura que Shakira es su madre biológica y lo abandonó cuando era niño

Tal parece que a Shakira la rodean los escándalos y la polémica, pues ahora salió a la luz un joven colombiano que asegura ser hijo de la cantante y que ella lo abandonó cuando era apenas un niño.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Santiago Alarcón, contó que hay una persona la cual nombró como "El muchacho", debido a que ya está en etapas legales, que desde hace tiempo le ha estado mandando mensajes y le comenta que él es su padre y que la madre es Shakira.

"Denuncia pública. Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. El video está largo, pero quédense hasta el final porque trae detalles inesperados", escribió.

Y es que, de acuerdo con Santiago, "El muchacho" le dijo que él y Shakira lo dieron en adopción en el año de 1992.

"Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira", contó Alarcón.

No obstante, el Alarcón indicó que está seguro de que se trata de un caso de extorsión porque "El muchacho" le pide 835 millones de pesos por indemnización, por ello, quiso hacer público lo que le está pasando.