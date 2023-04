Joven y su madre arrestados por abuso sexual de porristas

Jonathan Ryker, entrenador de porristas, y su madre Angela Ryker enfrentan cargos en relación con supuestas agresiones sexuales a estudiantes que él entrenaba en Nueva Jersey.

El entrenador Ryker, residente de Hammonton (NJ) de 25 años, fue acusado de agresión sexual, poner en peligro el bienestar de un menor y contacto sexual criminal agravado. Fue arrestado el 30 de marzo. Su madre fue detenida días después, el 3 de abril, por supuesto intento criminal de manipular a un testigo.

Uno de los presuntos incidentes tuvo lugar en agosto de 2021 cuando Ryker era entrenador en “Rockstar Cheer” en Southhampton, Nueva Jersey. Los documentos judiciales alegan que envió una foto “selfie” de sí mismo acostado, supuestamente pidiéndole favores sexuales a una porrista de 15 años a través de Snapchat. La víctima dijo que también la manoseó durante una práctica deportiva.

“A través de nuestra investigación, colaboramos con otras jurisdicciones y nos enteramos de otra víctima”, dijo el jefe de policía del municipio Medford, Arthur Waterman.

La policía dice que una mujer de 17 años, que era gimnasta bajo la supervisión de Ryker, también se presentó a denunciarlo, según ABC News. Esa adolescente dijo que en febrero de 2021 Ryker la recogió en su casa y la llevó a una habitación de hotel en Westampton, condado Burlington, para tener relaciones sexuales.

“En un momento, él estaba sosteniendo su cuello contra la cama y ella lo estaba empujando porque no podía respirar. Pensó para sí misma que la iba a matar”, según una declaración jurada de causa probable.

Publicado 06 Abr 2023

En virtud de las acusaciones, fue despedido de “RockStar Cheer” en agosto de 2021. Su madre Angela comenzó un nuevo equipo de porristas en marzo de 2023, “Rock Royalty Cheer”. En Facebook, se nombra a sí misma como propietaria y entrenadora del equipo que opera en un gimnasio en Atco (NJ). Los documentos judiciales alegan que en septiembre del año pasado ella se puso en contacto con una acusadora de su hijo y le dijo que retirara su reclamo.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.