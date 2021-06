Mundo

Estados Unidos solicitó la extradición de Julian Assange, pero en enero de 2021 una jueza negó que fuera enviado al país.

Julian Assange podría ser el próximo extraditado, dice Edward Snowden, exanalista de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional).

Esto tras la muerte de John McAfee en prisión, donde presuntamente se habría suicidado tras aprobarse su extradición a Estados Unidos. El asunto puso en relieve la situación de Julian Assange.

"Europa no debería extraditar a acusados de delitos no violentos a un sistema judicial tan injusto y un sistema penitenciario tan cruel" EDWARD SNOWDEN, EXANALISTA DE LA NSA. Y es que el país también solicitó que Julian Assange fuera extraditado, con el objetivo de ser juzgado por los delitos de espionaje y piratería informática . Sin embargo, en enero de este 2021, la jueza británica Vanessa Baraitser determinó que Julian Assange no será extraditado debido a su salud mental . "Los acusados nativos prefieren morir antes que estar sujetos a él. Julian Assange podría ser el siguiente. Hasta que se reforme el sistema, la moratoria debe permanecer" EDWARD SNOWDEN, EXANALISTA DE LA NSA.

Pero Edward Snowden sugiere que la muerte de John McAfee abre la posibilidad de que Julian Assange sí sea enviado a Estados Unidos.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, coincidió con Edward Snowden: "Julian Assange ha sido presionado, torturado , y ahora no tenemos ni idea de lo que le están haciendo".

Julian Assange enfrenta cargos en Estados Unidos por la publicación de miles de documentos clasificados entre 2010 y 2011.

En total, son 175 años los que podría pasar en prisión Julian Assange en caso de ser extraditado a Estados Unidos por difundir información sobre actividades militares y diplomáticas .

Por ejemplo, Julian Assange mostró un video que mostraba a civiles muertos por fuego de artillería estadounidense en Irak en julio de 2007.

Pero para la jueza Baraitser, Julian Assange, fundador de Wikileaks, se suicidaría en caso de ser extraditado

. En tanto, Estados Unidos anunció que apelará el fallo.