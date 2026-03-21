Justin Trudeau llama a México a mantener firmeza en el T-MEC

OTTAWA — El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo un llamado este viernes al Gobierno de México para que mantenga una postura "firme y unificada" de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026. Durante un encuentro diplomático, el mandatario canadiense subrayó la importancia de que los socios comerciales del norte del continente presenten un frente común para preservar la estabilidad económica de la región frente a las posibles presiones proteccionistas que han surgido en la esfera política de Estados Unidos.

Trudeau enfatiza la importancia de un frente común entre Canadá y México para el T-MEC

El pedido de Trudeau a México ocurre en un momento de reconfiguración de las relaciones comerciales en América del Norte. El primer ministro enfatizó que el T-MEC no debe ser visto como un acuerdo estático, sino como una herramienta dinámica que requiere una defensa activa de sus principios fundamentales: el libre comercio, la certidumbre jurídica para las inversiones y el respeto a las cadenas de suministro integradas. Trudeau señaló que la colaboración estrecha con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es vital para asegurar que la revisión de 2026 no se convierta en una renegociación que debilite la competitividad del bloque frente a otros mercados globales.

La revisión del T-MEC en 2026 se considera un desafío diplomático clave para América del Norte

La postura de Canadá busca evitar que medidas unilaterales, como la imposición de aranceles o cambios drásticos en las reglas de origen, fragmenten el mercado norteamericano. Justin Trudeau destacó que México juega un papel estratégico como motor de manufactura y que su firmeza en las mesas de negociación beneficiará directamente a los trabajadores y empresas de las tres naciones. El mandatario canadiense recordó que el éxito del T-MEC reside en su capacidad para resolver controversias de manera técnica y no política, un estándar que debe prevalecer durante los diálogos que iniciarán formalmente en los próximos meses.

El primer ministro canadiense destaca el papel estratégico de México en la manufactura regional

Analistas de comercio exterior en Ottawa y la Ciudad de México coinciden en que la petición de Trudeau refleja una preocupación compartida sobre el clima electoral y las tendencias nacionalistas en Washington. La estrategia de Canadá es clara: fortalecer la alianza con México para contrapesar cualquier intento de alterar el equilibrio del tratado. Por su parte, el gobierno mexicano ha recibido positivamente el mensaje, reafirmando su compromiso de proteger los intereses nacionales mientras se fomenta una integración regional que permita aprovechar al máximo el fenómeno del nearshoring durante este 2026.

La revisión del T-MEC en 2026 es considerada por muchos expertos como el desafío diplomático más importante de la década para América del Norte. Trudeau insistió en que la unidad entre México y Canadá es la mejor garantía para que el tratado siga siendo el pilar de la prosperidad en la región. El primer ministro concluyó su intervención haciendo un llamado a los sectores empresariales de ambos países para que se involucren activamente en el proceso, aportando datos y argumentos que demuestren que el comercio abierto es la ruta más segura hacia el crecimiento económico sostenible.

Con este pronunciamiento, Justin Trudeau busca consolidar un eje Ottawa-México que sirva como ancla de estabilidad para el tratado comercial. Mientras los equipos técnicos de las tres naciones preparan sus agendas para la revisión, el llamado a la firmeza resuena como una consigna de resistencia ante la incertidumbre. El futuro del T-MEC dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus socios para navegar las diferencias internas y presentar una visión compartida de progreso que trascienda las fronteras nacionales durante el resto de este año y los venideros.