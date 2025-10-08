Kanye West y su polémica Lista de Enemigos

¿Qué es la Lista de enemigos? La polémica tendencia viral de Kanye West

Kanye West publicó una "Lista de enemigos" que ha sido imitada al punto de que ya es viral en redes sociales. Kanye West ha vuelto a ser tema de conversación debido a la publicación de una "Lista de enemigos", la cual fue puesta en sus redes sociales sin ningún contexto o aviso previo.

Siendo tomada la "Lista de enemigos" como otro de los actos provocadores de Kanye West que tanto le caracterizan. ¿Qué es la lista de enemigos de Kanye West?

Aunque el cantante no dio detalles, al parecer la "Lista de enemigos" de Kanye West refiere a las personas que él siente que lo han traicionado a lo largo de su vida y carrera. Resulta curioso que nombre a su exesposa Kim Kardashian; al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y a su hija de apenas 11 años, Nort West.

La "Lista de enemigos" de Kanye West se volvió viral. Si la intención de Kanye West era llamar la atención con su "Lista de enemigos", este lo logró, pues mucha gente ha comenzado a imitar al rapero subiendo sus propias listas.

Algunas personas tomaron la "Lista de enemigos" para desahogarse tanto de cosas como de personalidades que les caen mal; sean políticos, cantantes, actores, deportistas y demás.