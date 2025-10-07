Donald Trump suspende diálogo con Maduro, posible escalada militar en puerta

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la suspensión inmediata de todos los esfuerzos diplomáticos con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, poniendo fin a meses de diálogo que resultaron infructuosos. La medida, revelada por The New York Times, podría abrir la puerta a una escalada militar en la región, ya que interrumpe la única vía de comunicación que se mantenía abierta.

La decisión de Donald Trump se tomó tras una creciente frustración en la Casa Blanca por la negativa del mandatario venezolano a abandonar el poder y por el rechazo de su gobierno a las acusaciones de narcotráfico. Fuentes oficiales señalaron que Trump consideró que las conversaciones, lideradas por su enviado especial Richard Grenell, "ya no eran efectivas" y entorpecían la estrategia de presión de Washington.

Justificación política y militar en el Caribe

La suspensión de las negociaciones con Nicolás Maduro se alinea con la postura de Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, quien consideraba que cualquier acercamiento era una muestra de debilidad de Estados Unidos.

El quiebre diplomático coincide con un aumento en las operaciones militares estadounidenses en el Caribe. La Armada de Estados Unidos ha atacado varias embarcaciones en aguas internacionales, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El gobierno de Trump ha notificado al Congreso que considera que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" formal con los cárteles de la droga, a los que vincula con Maduro, una afirmación que Venezuela rechaza.

El fin del canal de comunicación y la carta de Maduro

El enviado especial Richard Grenell había mantenido contactos directos con Maduro durante varios meses, con el objetivo de negociar una salida política que evitara una confrontación armada. Maduro incluso había enviado una carta a Donald Trump en el mes pasado, negando las acusaciones de narcotráfico y proponiendo mantener el diálogo. Sin embargo, la nueva orden presidencial cierra definitivamente este canal.

La suspensión del diálogo EEUU-Venezuela intensifica la crisis en el hemisferio. El gobierno de Trump ha incrementado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, reiterando las acusaciones de liderar el Cartel de los Soles y de ser un fugitivo de la justicia estadounidense.