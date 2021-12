Kim Kardashian se solidariza con el camionero condenado a 110 años de prisión y pide cambi

¿Te suena el nombre de Rogel Aguilera-Mederos? El hombre de 26 años de edad se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales y no precisamente por un reto viral de alguna plataforma, sino porque está sentenciado a 110 años de prisión.

En 2019, cuatro personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas cuando Aguilera-Mederos chocó el camión de carga de madera que conducía contra varios automóviles que estaban detenidos en la interestatal 70, en Denver. Según la policía, Rogel no estaba bajo los efectos del alcohol y tampoco fue intencional, pero está recibiendo una condena máxima que no se merece. Kim Kardashian se enteró de la situación y ahora está luchando por un indulto para el conductor.

Según los investigadores del Departamento de Policía de Lakewood, al oeste de Denver, Colorado, Aguilera no se encontraba bajo los efectos de las drogas o el alcohol al momento de la tragedia y tampoco tenía antecedentes penales. El accidente se debió a que los frenos del camión fallaron cuando el joven de 23 años conducía y no pudo utilizar la rampa de emergencia que hubiera podido evitar la tragedia en la que cuatro personas perdieron la vida y muchas más resultaron lesionadas.

El juez Bruce Jones explicó, a la hora de dictar sentencia, que el conductor tomó "decisiones terribles e imprudentes a pesar de no tener la intención de hacer daño". Y, de acuerdo con la legislación del estado, se exige que la pena para algunos de los cargos que enfrenta, como el asalto e intento de asalto, sean de mínimo 10 años. Además, se establece que se cumplan de manera consecutiva, por eso el joven podría pasar el resto de su vida en prisión.

Los fiscales argumentaron que el joven había tenido varias oportunidades para evitar la tragedia y fueron sus malas decisiones las que habían causado el siniestro. Por esta razón, el jurado lo encontró culpable de seis cargos de asalto de primer grado con indiferencia extrema, diez cargos de intento de cometer asalto en primer grado con indiferencia extrema, dos cargos de asalto vehicular, un cargo de conducción imprudente y cuatro cargos de conducción imprudente causando muerte.

Se ha generado un intenso debate en Estados Unidos

Más de tres millones de personas han firmado una petición en la que le piden al gobernador de Colorado, Jared Polis, que le conceda al joven cubano una conmutación de pena por tiempo cumplido o incluso un indulto.

Durante el juicio, el joven lloró y pidió perdón a los familiares de las víctimas.

No soy un criminal. No soy un asesino. Cuando veo los cargos en mi contra, estamos hablando de un asesino y ese no soy yo. Nunca he pensado en hacerle daño a alguien en la vida. Perdí mis frenos. Los camioneros saben que es un momento difícil, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada.

La situación llegó a oídos de Kim Kardashian y no dudó en brindar su ayuda al joven

Además, algunos artistas como J Balvin y, por supuesto, Kim Kardashian han manifestado su rechazo a la sentencia.

Sé que todos han estado publicando sobre Rogel Aguilera-Mederos esta semana. Investigué profundamente el caso para averiguar cuál era la situación. Una parte impactante e injusta de este caso es que el juez no quiso condenarlo a una sentencia tan larga. Sin embargo, debido a la obligatoriedad en Colorado, tenía las manos atadas. La ley de Colorado realmente tiene que cambiarse y esto es muy injusto. El gobernador de Colorado es una gran persona y sé que hará lo correcto.

Otra parte impactante del caso es la publicación del fiscal tras su condena. Cuatro personas murieron en este trágico accidente, Rogel tiene cadena perpetua por el accidente, que no solo destruirá su vida, sino que también afectará la vida de su esposa e hijo. Y, sin embargo, por alguna razón, la fiscal pensó que sería divertido publicar una foto de una zapata de freno que recibió de un colega con una placa. ¡Me da asco!

El gobernador de Colorado dijo a Telemundo Denver que revisará la solicitud en la que se le pide perdonar o conmutar la sanción. Esperemos que actúe de la manera correcta.