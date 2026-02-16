Kim Jong Un designa a su hija como heredera en Corea del Norte

La hija de 13 años de Kim Jong Un podría encontrarse en una peligrosa batalla por la sucesión con su propia y despiadada tía después de que el dictador norcoreano designara a su única hija conocida como su heredera, según un nuevo informe.

Kim Ju Ae ha sido elegida para liderar la nación ermitaña con armas nucleares cuando su padre, que tiene apenas 42 años pero anteriormente padecía obesidad mórbida, muera, según la agencia de espionaje de Corea del Sur.

Los espías surcoreanos creen que la adolescente, que ya es tan alta como su diminuto padre, ha comenzado su entrenamiento para liderar la dinastía Kim.

¿Qué desafíos enfrentará Kim Ju Ae?

Sin embargo, cuando llegue el momento, la adolescente podría enfrentarse a un desafío directo por parte de su poderosa tía, Kim Yo Jong, según Rah Jong Yil, exembajador de Corea del Sur en el Reino Unido y subdirector del servicio de inteligencia de Seúl.

Yo Jong, de 38 años, cuenta con un importante apoyo político y militar en Corea del Norte. La hermana del dictador es considerada ampliamente como la segunda persona más poderosa en un país donde sus líderes no dudan en asesinar a un rival, incluso si es familia.

"Depende del momento, pero creo que si Kim Yo Jong creyera que tiene la oportunidad de convertirse en la máxima líder, la aprovecharía", dijo Raa a The Telegraph.

Antecedentes de luchas de poder en la dinastía Kim

"Para ella no hay motivos para abstenerse de llevar adelante su propio proyecto político", añadió, señalando que "es probable" una lucha de poder.

Pyongyang ya había visto esto antes cuando Kim asumió el cargo de su padre en 2011, cuando el entonces joven dictador montó un ataque contra su tío y mentor, Jang Song Thaek.

Kim hizo arrestar a Jang bajo cargos de cometer "actos antipartido, contrarrevolucionarios y faccionales", y el tío fue declarado culpable y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 2013.