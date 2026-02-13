Estados Unidos reporta inflación de 2,4 %: precios de gasolina caen

La inflación en Estados Unidos se situó en 2,4 % en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, una disminución frente al 2,7 % registrado en diciembre y cada vez más cercana al objetivo del 2 % establecido por la Reserva Federal.

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye los precios de alimentos y energía por su volatilidad— avanzó 2,5 % interanual en enero, ligeramente por debajo del 2,6 % del mes previo y marcando el incremento más moderado desde marzo de 2021.

¿Cómo ocurrió la caída en la inflación?

Aunque los datos apuntan a una desaceleración de las presiones inflacionarias, el informe llega tras un periodo prolongado de encarecimiento en productos básicos como alimentos, combustible y alquileres, cuyos precios se dispararon tras la pandemia. En conjunto, los precios al consumidor son aproximadamente un 25 % más altos que hace cinco años, lo que ha mantenido la inflación como un asunto central en el debate político, especialmente durante la elección presidencial más reciente en el país.

En términos mensuales, el índice de precios al consumidor aumentó 0,2 % en enero respecto a diciembre, mientras que la inflación subyacente registró un avance de 0,3 %. Este comportamiento estuvo influido por una notable caída en los precios de los vehículos usados, que descendieron 1,8 % solo en el último mes.

Detalles sobre los precios de los productos

El precio de la gasolina bajó 3,2 % en enero —la tercera reducción en cuatro meses— y acumula un descenso de 7,5 % en comparación con el año pasado. En contraste, los precios de los alimentos subieron 0,2 % en el mes, tras el repunte de 0,6 % observado en diciembre, y presentan un aumento interanual de 2,1 %.

Si bien los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump han encarecido ciertos productos como muebles, herramientas y autopartes, se prevé que estos efectos pierdan fuerza en el transcurso del año. El dato de inflación de 2,4 % registrado en enero representa el nivel más bajo desde mayo pasado, justo antes de que entraran en vigor buena parte de esos aranceles.