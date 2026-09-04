Juicio nulo para Lindsay Clancy por homicidio de sus tres hijos

MASSACHUSETTS — El proceso penal incoado contra Lindsay Clancy, la exenfermera acusada del homicidio de sus tres hijos en enero de 2023, ha quedado al borde de la anulación definitiva luego de que los miembros del jurado ratificaran la imposibilidad de alcanzar un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones.

El juez de la causa, William Sullivan, manifestó ante la sala del tribunal en Plymouth la inminente declaración de nulidad procesal tras recibir una tercera notificación por parte del cuerpo colegiado. Los ciudadanos insaculados informaron la persistencia de un punto muerto insalvable en la votación, provocado por la postura inflexible de un integrante del jurado.

Previo a la formalización de la nulidad, el abogado defensor Kevin Reddington interpuso un recurso de apelación de emergencia ante el Tribunal Superior de Justicia para controvertir la negativa previa del juzgador a recusar al jurado disidente. Sullivan concedió una prórroga de suspensión de la sentencia por un lapso de una hora para resolver la petición de la defensa.

Durante el desarrollo de las audiencias, la representación legal de la procesada argumentó la eximente de responsabilidad penal sustentada en un cuadro de psicosis posparto y el manejo farmacológico inadecuado recibido por la mujer previo a los hechos. Por su parte, la fiscalía sostuvo la acusación por homicidio calificado, afirmando que Clancy actuó con capacidad de comprensión y premeditación.

De concretarse la declaración de juicio nulo, la fiscalía del condado deberá evaluar la reapertura del proceso mediante un nuevo jurado, la negociación de un acuerdo de culpabilidad o el retiro de los cargos formulados contra la acusada.