Trump reconoce que no hay progreso para la paz en Ucrania

Este pasado jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación en la que se abordó la posibilidad de un cese al fuego en Ucrania; sin embargo, la plática no dio frutos ante la negativa de Putin de terminar la guerra.

En una breve conferencia de prensa, el presidente Trump dio detalles sobre la llamada entre ambos mandatarios, señalando que no se logró ningún avance hacia la paz en Ucrania, algo que, en palabras del propio mandatario, le disgustaba.

"Tuvimos una llamada. Fue bastante larga y hablamos sobre muchos temas, incluido Irán. También conversamos sobre la guerra con Ucrania y no estoy contento con eso, no lo estoy", declaró ante la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Iowa.

Cuando los periodistas insistieron, el republicano agregó: "No, no logramos ningún progreso con ellos".

La llamada

Este pasado jueves, Putin y Trump tuvieron su sexta llamada, en la que se abordaron temas como la paz en Medio Oriente, el programa nuclear de Irán y el conflicto en Ucrania; no obstante, no se alcanzó ningún acuerdo inmediato.

Según el portavoz del Kremlin, el presidente Putin afirmó a Trump que no dejará de lado la idea de la conquista total de Ucrania