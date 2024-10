Llaman a declarar a Evo Morales por caso de tráfico de menores

Esta pasada semana, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue acusado por una fiscal de trata de personas y estupro, esto después de que una joven presentó una denuncia en su contra, donde se señaló al ex mandatario de abusar de menores de edad.

Ahora, el Fiscal General, Juan Lanchipa, dio a conocer que las autoridades llamaron a declarar al exmandatario después de que la investigación original fuera silenciada por las autoridades.

"Vamos a interponer acciones legales" para impedir que Morales declare, afirmó Carlos Romero, abogado y ex ministro del ex presidente. "Ya en 2020 se estableció que en este caso no hay denunciantes ni víctimas, y fue cerrado". Según el ex ministro, existen otras cinco investigaciones que, supuestamente, el "gobierno ha impulsado" en contra de Morales.

Sandra Gutiérrez investigaba un caso relacionado con una menor que, en 2016, supuestamente tuvo una hija con Evo Morales cuando él era presidente y ella tenía 15 años. Según las investigaciones preliminares de la fiscalía, los padres de la adolescente habrían consentido la relación a cambio de prebendas.

El caso ha intensificado la disputa entre Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce, por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) y la candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2025.