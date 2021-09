Madre es discriminada; le impidieron entrar a la escuela de su hijo por su vestimenta

En Colombia, la madre de un estudiante denunció que fue víctima de discriminación en la Institución Educativa Técnico Industrial (ITIDA) de Soledad.

Con un video grabado por su esposo y que se viralizó en redes, la madre de familia expuso el momento en que se le impidió entrar a la escuela de su hijo por su vestimenta.

La responsable fue identificada como la presidenta del Consejo de Padres y Representantes, quien justificó su proceder con base en las normas de convivencia de la escuela.

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021

"No tiene por qué venir así [vestida]", le dijeron en la entrada de la escuela

Los hechos sucedieron a principios de septiembre, en el municipio de Soledad. La madre fue citada a una junta de padres en la que se informaría sobre protocolos sanitarios.

Sin embargo, cuando la madre se disponía a ingresar a la escuela, la supuesta presidenta del Consejo de Padres le impidió el acceso.

En el video, se escucha a quien graba cuestionar a las personas en la entrada de la escuela si no consideran que están discriminando a su pareja.

Un rotundo "no" es lo que recibe por respuesta. Entonces, se escucha decir a la madre el argumento que le habría dado una de las mujeres en la entrada:

"Me dice que, ´si viene así a una institución, no tiene por qué venir así..."

MADRE DE FAMILIA

Entonces, se escucha decir a la supuesta presidenta del Consejo de Padres que su negativa está basada en el "Manual de Convivencia".

La madre de familia vestía unos jeans de color azul claro y un crop top de color blanco escotado en el pecho.

De acuerdo con Infobae, las mujeres habrían pasado alrededor de media hora discutiendo, pero finalmente la madre logró ingresar con el apoyo de otras personas.

En declaraciones al medio, la madre de familia defendió su derecho a vestir como le gusta sin ser juzgada:

"La reacción de ella fue muy fuerte. Me sentí discriminada porque uno no tiene que señalar, ni juzgar, ni criticar a una persona. Yo me sentí bien vestida (...) el hecho de que tenga tres hijos no quiere decir que deba vestirme tapada, ni verme fea y amargada sin reflejar mi felicidad (...) siempre me he sentido bella" MADRE DE FAMILIA Respecto al manual de convivencia con el que se justificó la presidenta del Consejo de Padres, Infobae señaló que la escuela no restringe la forma de vestir

de los familiares.

Lo que sí existen son reglas para los alumnos sobre el uso de los uniformes escolares, que deben ser portados adecuadamente.