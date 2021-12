Maestra sustituta, de 20 años, es detenida por abuso sexual a menor de edad

Una maestra sustituta fue detenida en la escuela Lakeland High School, Estados Unidos, por abuso sexual luego de que policías del condado de Pol expresaran que tuvo relaciones sexuales con un menor de edad.

Según un informe de la Oficina del Sheriff, Ayanna Davis, de 20 años, fue detenida el 10 de diciembre después de que un estudiante la denunció al departamento de Recursos Escolares de Lakeland.

En la denuncia se habla sobre un vídeo que había circulado en redes sociales, el cual mostraba a Davis y al menor de edad teniendo relaciones sexuales.

Al cuestionarle a la maestra sustituta sobre su delito, esta admitió que mantuvo relaciones sexuales sin protección con el estudiante, del cual dijo abuso cuatro veces: dos en casa del estudiante y otras en su propia casa.