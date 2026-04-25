Mark Carney y Claudia Sheinbaum acuerdan cooperación bilateral en minería

TORONTO (Canadá) – El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron este viernes ampliar la cooperación bilateral en áreas económicas estratégicas, incluyendo minerales críticos, energía y manufactura avanzada.

Durante una conversación telefónica, ambos mandatarios revisaron la agenda comercial compartida y sentaron las bases para una próxima misión económica mexicana a territorio canadiense, según informaron fuentes oficiales de ambos gobiernos. El diálogo ocurre en un momento clave para la región, previo a la revisión programada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Enfoque en sectores estratégicos y minerales críticos

La oficina del primer ministro Carney destacó que la relación con México busca profundizarse en industrias de alto valor tecnológico. "Ambos líderes discutieron oportunidades para fortalecer la integración en sectores como las tecnologías limpias y la biomanufactura", señaló el comunicado oficial del gobierno canadiense.

La cooperación en el sector de minerales críticos se perfila como una prioridad para ambos países, con el objetivo de asegurar las cadenas de suministro necesarias para la transición energética en Norteamérica. Según el informe, esta alianza pretende reducir la vulnerabilidad regional frente a mercados externos.

Misión económica y revisión del T-MEC

Como parte de los acuerdos alcanzados, se confirmó que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, encabezará una delegación oficial que viajará a Canadá en las próximas semanas. Esta misión tendrá como objetivo concretar proyectos de inversión y alinear posturas técnicas antes de la revisión del T-MEC. "Tuvimos una muy grata conversación para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países", afirmó la presidenta Sheinbaum a través de sus canales oficiales. La mandataria reiteró que Canadá y México mantienen una relación de socios cercanos con intereses económicos convergentes.

Resiliencia sanitaria y cadenas de suministro

Además de los temas industriales, los mandatarios celebraron la firma de un memorando de entendimiento sobre seguridad sanitaria industrial. Este acuerdo busca fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro farmacéutico en la región, una medida derivada de las lecciones aprendidas durante crisis sanitarias previas.

Finalmente, Carney y Sheinbaum expresaron su expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará este verano bajo la organización conjunta de México, Canadá y Estados Unidos. Se estima que el evento generará un impacto económico de aproximadamente 2,000 millones de dólares solo en la economía canadiense.