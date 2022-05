"Me averguenzo de mi país"; Renuncia diplomático ruso de la ONU por invasión a Ucrania

Un diplomático ruso de la oficina de las Naciones Unidas anunció que presentó su renuncia debido a la invasión de su país a Ucrania, afirmando que es la primera vez que se avergüenza de ser ruso.

"Durante 20 años de carrera diplomática he visto cambios en nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como lo estuve el 24 de febrero de este año", escribió Bondarev en referencia a la fecha en que Rusia invadió Ucrania.

Esta es de las pocas veces que un político ruso niega rotundamente la invasión de su país, en un ambiente en la que Putin asegura que todos los políticos de su administración estén en línea con la invasión.

"Es intolerable lo que mi gobierno está haciendo ahora", afirmó Bondarev a la AP. "Como funcionario, tengo que asumir una parte de la responsabilidad por eso, y no quiero hacerlo".

El diplomático también señaló que no todos los diplomáticos de Rusia son personas sedientas de guerra pero afirmó que los que iniciaron la guerra solo buscan su propio bienestar.

"sólo quieren una cosa: permanecer eternamente en el poder, vivir en palacios pomposos de mal gusto, navegar en yates comparables en tonelaje y costo a toda la Armada rusa, que goza de poder ilimitado y total impunidad".

"Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores no se trata de diplomacia. Se trata de belicismo, mentiras y odio", sostuvo.