"Me hubiera vacunado sin duda"; Últimas palabras de un paciente covid

Se hizo viral en redes sociales la historia de Christian Cabrera, un comediante de 40 años, residente de Los Ángeles, que dejo un último mensaje antes de fallecer por complicaciones debido al covid-19.

Según medios locales, el padre envió este mensaje a su hermano, el cual admitió sentirse arrepentido por no vacunarse cuando pudo, "Me arrepiento de no haberme vacunado, si pudiera me vacunaría sin dudarlo", en el mismo se muestra al hombre en una camilla de hospital.

Fue el 22 de Enero cuando perdió la batalla contra el covid, ahora su hermano utiliza la historia de su hermano para advertir sobre lo peligrosos que aún es el covid-19