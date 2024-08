Médico salva la vida a pasajero al reanimarlo en pleno vuelo: 'Es mi deber'

Javier de la Torre Anderson se ha convertido en héroe para todos aquellos que presenciaron la acción del médico.

Con 25 años dedicado a la medicina, el anestesiólogo en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71, en Torreón, no dudó en salvar la vida de una persona durante un vuelo.

De acuerdo a medios nacionales, el hombre tomó un vuelo de Guadalajara a Torreón, en el que viajaba una persona que tenía arritmia; su pronta reacción le salvó la vida al pasajero.

"Cuando alcanzamos los 10 mil pies de altura, me acerco con la azafata y le digo: ´señorita, hay que estar checando a ese pasajero, porque yo soy anestesiólogo y hay que estarlo vigilando´. Entonces la señorita fue y vio al pasajero y me dice: ´es que se está quedando dormido´, y yo le dije: ´no creo que se esté quedando dormido, yo creo que la arritmia está haciendo que tenga poca perfusión cerebral y por eso está el paciente de esa manera´. Le dije: ´manténgalo despierto, esté en contacto con él, y cualquier cosa me avisa´", narró el doctor al Siglo de Torreón.

Minutos después, la persona comenzó a ponerse morada y ya no respiraba, por lo que la azafata le pidió ayuda.

"En el aeropuerto saludé a un compañero mío traumatólogo, y yo sabía que venía en el avión, entonces grité su nombre, se levantó y le dije: ´¡ayúdame!´", contó.

Un tercer médico que viajaba también se ofreció para ayudar y solicitaron al personal del avión el "carro rojo" el cual contiene medicamentos para emergencias.

"Entre los tres empezamos a trabajar con la reanimación, canalicé al paciente y volví a pasar medicamento, seguimos con el RCP (reanimación cardio pulmonar), y el paciente empezó a respirar".

Posteriormente el avión aterrizó en Torreón, y el paciente fue trasladado a un hospital.

"Mi esposa me dice: ´acabas de salvar una vida´. Y dije: ´oye, sí, es cierto´. Pero como lo hacemos todos los días, aquí en el hospital, en quirófano, uno no le da importancia... vamos, es tu trabajo, ¿verdad? Es tu deber, es lo que haces todos los días, no lo ves de ninguna manera y nunca esperas que nadie te aplauda o que nadie te diga qué bien lo hiciste porque es tu trabajo, es lo que nosotros hacemos aquí en el Instituto", señaló.

El médico señaló que contactó a la persona a la que le salvó la vida, y pudo expresarle su alegría de que se encontraba bien.

Aunque los hechos ocurrieron hace menos de un mes, la noticia apenas se ha difundido en redes sociales.