Cápsula Orion se prepara para reentrada tras misión Artemis 2

Retorno de alto riesgo: La cápsula Orion se prepara para un descenso infernal tras rodear la Luna.

Tras nueve jornadas rompiendo fronteras en el espacio profundo, los cuatro protagonistas de la misión Artemis 2 se encuentran a las puertas del tramo más crítico de su odisea. La nave Orion ha soltado ya el lastre de su módulo de servicio, quedando a merced de la física para ejecutar una maniobra de reentrada que el piloto Victor Glover no ha dudado en describir como "viajar sobre una bola de fuego".

El mayor desafío no es solo la distancia, sino el castigo térmico. Se espera que la cápsula impacte contra la atmósfera terrestre a una velocidad vertiginosa de 40.000 km/h. Este choque generará una fricción extrema, elevando las temperaturas en el exterior del habitáculo hasta los 2.500 °C.

Todas las miradas están puestas en el escudo térmico, una pieza que sufrió un desgaste inesperado durante la misión no tripulada Artemis 1 y que hoy deberá demostrar que las mejoras implementadas son suficientes para garantizar la vida de:

- Reid Wiseman (Comandante)

- Victor Glover (Piloto)

- Christina Koch (Especialista)

- Jeremy Hansen (Especialista de la Agencia Espacial Canadiense)

El cronómetro para el amerizaje comenzará a correr a partir de las 19:53 (hora del Este de EE. UU.). A partir de ese momento, se iniciará una secuencia de apenas 13 minutos de pura tensión:

- La Reentrada: La Orion atravesará el plasma atmosférico, perdiendo velocidad drásticamente mientras el escudo absorbe el calor.

- Frenado Final: A escasos kilómetros sobre el nivel del mar, se activará el sistema de paracaídas para estabilizar la caída.

- El Rescate: El destino final es el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego (California), donde un buque de la Marina estadounidense ya aguarda para recuperar a los astronautas.

Este regreso no es solo el fin de una expedición; es la prueba de fuego definitiva para validar que el ser humano está listo para volver a pisar suelo lunar en la próxima década. Si la Orion resiste el "abrazo" de la atmósfera, la NASA habrá consolidado el puente más seguro hacia nuestro satélite natural.