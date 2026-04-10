Melania Trump desmiente vínculos con Jeffrey Epstein y Maxwell

WASHINGTON D.C. — La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, emitió este jueves 9 de abril de 2026 una declaración contundente a través de su oficina de prensa para desmentir las versiones que sugieren una relación de cercanía con el fallecido financiero Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell. El comunicado busca poner fin a las especulaciones que han resurgido en medios digitales y redes sociales, vinculando su pasado en la industria del modelaje con el círculo social de los hoy convictos por tráfico sexual.

La aclaración de la oficina de Melania Trump ocurre tras la difusión de nuevas teorías y material de archivo que intentaban trazar una conexión personal entre la Primera Dama y la pareja Epstein-Maxwell. En el documento oficial, se enfatiza que, si bien la señora Trump pudo haber coincidido en eventos sociales masivos durante las décadas de los 90 y 2000 debido a su prominente carrera y su vida en Nueva York, "nunca existió una amistad, una relación comercial o un vínculo cercano" con dichas personas.

La respuesta de Melania Trump

De acuerdo con el comunicado, las menciones que intentan ligar su nombre a las actividades ilícitas de Epstein son calificadas de "difamatorias y sin fundamento". La Primera Dama señaló que estas versiones son ataques coordinados que buscan dañar su imagen pública y la de su familia en este convulso abril de 2026. "La señora Trump ha sido transparente sobre su pasado y su trayectoria; cualquier intento de vincularla con individuos involucrados en crímenes tan graves es una distorsión malintencionada de la realidad", puntualizó su portavoz.

Contexto sobre Epstein y Maxwell

Analistas políticos señalan que no es la primera vez que el entorno de la familia Trump debe responder a preguntas sobre Epstein, dado que el propio Presidente ha reconocido en el pasado que lo conoció socialmente antes de romper vínculos hace años. Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta ha sido inusualmente directa por parte de la Primera Dama, reflejando una estrategia de "tolerancia cero" ante rumores que afecten su reputación personal mientras encabeza iniciativas de bienestar infantil y social desde la Casa Blanca.

Por su parte, sectores de la prensa internacional han recordado que, a pesar de las coincidencias en eventos de la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XX, no han surgido pruebas documentales o testimoniales en los juicios federales que involucren directamente a Melania Trump en la red de Epstein. La declaración de hoy pretende cerrar ese capítulo de manera definitiva, instando a los medios a centrarse en su labor actual y a evitar la propagación de conjeturas basadas en fotografías de contexto social amplio.

Implicaciones de la declaración

Con esta negativa oficial, la Casa Blanca busca despejar la agenda de distracciones mediáticas en un momento donde la administración enfrenta retos geopolíticos de gran envergadura. Este 9 de abril de 2026, Melania Trump reafirma su postura de distancia total frente a una de las tramas más oscuras de la élite estadounidense, dejando claro que su prioridad es su función institucional y el resguardo de su integridad personal ante acusaciones de terceros.