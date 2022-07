"Miss Frijoles"; Demócrata lanza campaña racista contra congresista de EU mexicana

Mayra Flores, la primera mujer nacida en México elegida al Congreso de Estados Unidos, afirmó que su oponente del partido Demócrata inició una campaña racista en su contra llamándola "Miss Frijoles 2022" y "Mentirosa recolectora de algodón".

La politica mexico-americana recalcó la investigación de NBC News, que señalo que Vincent González habría contratado a un blog para hacer una campaña en contra de su contrincante.

"¡Mi oponente de extrema izquierda, Vincent Gonzalez, contrató a un bloguero local para publicar anuncios racistas y llenos de odio en mi contra! Pero me encantan los frijoles y crecí comiendo frijoles. No me avergüenzo de mi educación y los frijoles con tortillas de harina son simplemente los mejores. Por Miss Frijoles 2022? ,escribió la mexicana.

Antes estos señalamientos, el también republicano y ex-embajador de Estados Unidos en México, christopher landau, mostró su apoyo a la originaria de Tamaulipas pero con residencia en Estaos Unidos, Mayra Flores.

Parece que el Congresista Vicente Gonzalez de Texas pagó a un sitio blog para hacer propaganda contra la Congresista Mayra Flores, nacida en México, llamándola "Miss Frijoles." No te preocupes Mayra, sería un honor si me llamaran "Embajador Frijoles." https://t.co/kJAKPaQGyE — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) July 20, 2022

Por su parte, Vincent González, afirmó que jamás se pago a ningún blog para hacer campaña en contra de su contraparte, negando haberla llamado, "Miss Frijoles".