Muere infartado esposo de maestra asesinada en la masacre de Texas

Uvalde, Texas. – Muy probablemente debido a las fuertes emociones que enfrentó al enterarse de que su esposa había sido asesinada a balazos en la masacre de la primaria Robb, la mañana de este jueves Joe García, cónyuge de la profesora Irma García, murió de un infarto.

A través de redes sociales, familiares de Irma y Joe García dieron a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del esposo de la maestra que perdió la vida al defender en forma heroica a sus alumnos de Salvador Ramos, quien la asesinó junto con 19 estudiantes de la primaria Robb del condado de Uvalde.

El lamentable deceso de Joe García, se registra a escazas 48 horas del tiroteo en el plantel educativo; los esposos que tenían 24 años de casados, dejan huérfanos a sus cuatro hijos.

Según la biografía de la maestra, uno de sus hijos está enlistado en la Marina en etapa de entrenamiento, mientras que otro de sus hijos estudia en la Universidad, mientras que sus dos hijas, una cursa la secundaria y la más pequeña esta en séptimo grado.

John Martínez, familiar de la familia, dio a conocer la fatal noticia a través de su cuenta de Twitter, en donde señaló:

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma´s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn´t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV