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NASA Artemis II completa fase crítica en Cabo Cañaveral

Los sistemas de comunicación de largo alcance superan pruebas cruciales para la misión lunar.

Por Staff / La Voz - 11 abril, 2026 - 09:54 a.m.
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      Misión Artemis II de la NASA completa con éxito fase crítica para el regreso a la Luna

      CABO CAÑAVERAL, Florida — La NASA calificó hoy como un "éxito rotundo" los hitos alcanzados por la misión Artemis II, tras completar una serie de pruebas fundamentales que acercan a la humanidad a un aterrizaje tripulado en la superficie lunar. Este avance representa el paso más significativo en el programa de exploración espacial profunda en más de cinco décadas.

      Según el informe oficial de la agencia espacial, la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS) demostraron una estabilidad operativa superior a la esperada durante las fases de simulación y ensamblaje final. La misión, que enviará a cuatro astronautas a orbitar la Luna, tiene como objetivo validar los sistemas de soporte vital antes de la misión de descenso Artemis III.

      Avances técnicos en la exploración lunar

      El administrador de la NASA, Bill Nelson, afirmó que los resultados obtenidos aseguran que la infraestructura tecnológica está lista para los desafíos del espacio profundo. Los ingenieros destacaron el rendimiento del escudo térmico y los sistemas de navegación, elementos críticos para garantizar el retorno seguro de la tripulación a la Tierra.

      La misión Artemis II de la NASA no solo busca probar tecnología, sino también establecer una presencia sostenible. "Estamos regresando a la Luna de una manera que nunca lo habíamos hecho", señaló un portavoz de la misión, subrayando que la colaboración internacional ha sido clave para este progreso.

      Cronograma y tripulación del programa Artemis

      El equipo de astronautas, compuesto por tres estadounidenses y un canadiense, continúa con los entrenamientos intensivos en el Centro Espacial Johnson. De acuerdo con el cronograma actualizado, los sistemas de comunicación de largo alcance han superado las pruebas de interferencia solar, un requisito indispensable para la órbita lunar.

      El éxito de estas fases preliminares refuerza la confianza en el calendario de lanzamientos previsto para la próxima década. La agencia indicó que el siguiente paso será la integración total de los sistemas de propulsión, asegurando que cada componente cumpla con los estándares de seguridad más estrictos de la industria aeroespacial.

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