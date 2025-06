Netanyahu ora por Trump en el Muro de los Lamentos

El domingo 22 de junio de 2025, el primer ministro Benjamin Netanyahu, junto a su esposa Sara, visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén para ofrecer una oración especial por la salud y seguridad de Donald Trump, en agradecimiento por su respaldo tras los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares en Irán.

La ceremonia fue conducida por el rabino Shmuel Rabinowitz, con la participación del director de la Fundación del Muro, Mordechai "Suli" Eliav, y combinó salmos de gratitud por las "milagros revelados" durante la operación militar. El bombardeo a tres sitios nucleares iraníes se produjo tras una ofensiva conjunta bajo la operación "Rising Lion".

Netanyahu también dejó una nota simbólica en el muro con el texto "Am Yisrael kam – Am Yisrael chai!" ("Ha resurgido un pueblo, ¡el pueblo de Israel vive!"), evocando un mensaje de renovación tras una frase similar colocada días antes: "Like a lion, the nation shall rise...".

El gesto refleja el vínculo estrecho entre Israel y Estados Unidos, enfatizado en palabras de Netanyahu: "debemos quitarnos el sombrero ante nuestro gran amigo, mi cercano amigo, el presidente Trump", tras calificar las acciones militares como "buena labor".

La visita al Muro de los Lamentos coincide con un contexto de alta tensión regional. Israel continúa los ataques contra Irán en el marco de la operación "Rising Lion", mientras EE.UU. amplía su respaldo con bombardeos selectivos que impactan las capacidades nucleares iraníes