"No les daría ni 10 centavos" Trump desestima plan migratorio de AMLO

En una entrevista para Fox News, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió en contra de la propuesta migratoria de AMLO, la cual pide 20 mil millones de dólares a Estados Unidos para invertir en América Latina.

En la entrevista, Trump desestimó el plan migratorio que Obrador dio en el programa 60 Minutes, señalando que este no financiará el plan de inversión si este estuviera en la Casa Blanca.

"Nunca me dirían algo así a mi. Quiere 10 mil millones al año; México acaba de pedir 10 mil millones al año. Conmigo no lo pedirían, no les daría ni 10 centavos", expuso Donald Trump al periodista Brian Kilmeade.

Asimismo, Donald Trump rechazo las otras propuestas de AMLO, descartando ponerle fin al embargo a Cuba, las sanciones contra la dictadura de Venezuela y legalizar a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Mientras que Donald Trump ha criticado en repetidas ocasiones al presidente López Obrador y a México por la exigencia, en el año 2019, de moderar el flujo migratorio bajo el amago de imponer aranceles.