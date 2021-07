"No me arrepiento"; Madre mata a violador de su hijo de 3 años

Una fémina de 38 años, salió en libertad después de más de 3 años de permanecer en prisión, por haber matado a su vecino Michael “N” de 77 en su departamento. Lo anterior, sucedió después de que descubrió que abusó sexualmente de varios niños, incluido su hijo de 12 años.

Sarah “N” fue declarada culpable de homicidio involuntario: la sentenciaron a 3 años y medio de cárcel; un año más tarde, un tribunal de apelación amplió a 7 años y medio la condena, que consideró “indebidamente indulgente”.

Durante el juicio, se supo que el pedófilo tenía 24 delitos sexuales contra menores y que se cambió su nombre original Robin “N”, para que las autoridades no lo arrestaran.

“Hice lo que cualquier madre haría porque él dañó a mi pequeño hijo; nunca volvería a matar: no me veo a mí misma como un asesino, pero no me arrepiento de lo que hice. Yo era una mamá desesperada por proteger a mis niños”, afirmó la mujer que pasó casi 4 años tras las rejas.

“Nunca pensé que sería capaz: no me enorgullezco pero al menos sé que no puede lastimar a nadie más; no soy una mala persona pero sé que hice algo malo, nunca lo he negado y ya me castigaron”, agregó.