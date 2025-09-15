Redadas de Trump impactan fiestas patrias en Chicago

Noticias del fin de semana en México: Investigan explosión en Iztapalapa, arrancará Beca Rita Cetina y... ¿Cuál es el clima para las Fiestas Patrias?

En víspera del Grito, Presidenta reitera compromiso contra pobreza y desigualdad: En su gira de informes por los estados, la Presidenta subrayó que México seguirá siendo libre y soberano por voluntad del pueblo.

Identifican a 8 de los 16 muertos en accidente en Mérida-Campeche: gobernadora Layda Sansores: En la carretera Mérida-Campeche una Van de transporte que trasladaba a trabajadores de construcción se estrelló contra un tráiler que tenía logotipos de una cervecería.

'Probable exceso de velocidad' primer dictamen de Fiscalía sobre incidente de pipa en Iztapalapa: Se reportó que tras el accidente de la pipa en el Puente de La Concordia, incrementó a 13 la cantidad de víctimas. Fiscalía de Paraguay detectó a Bermúdez desde hace cinco meses: La operación fue realizada entre la cooperación de las autoridades paraguayas y las mexicanas.

Apagan redadas de Trump fiestas patrias mexicanas en Chicago: El temor se ha apoderado de compradores, trabajadores y hasta turistas, que han optado por quedarse en casa.

COAHUILA

Continúan identificaciones de mineros en Pasta de Conchos; retornan a Mauro Sánchez: El mando coordinado ha logrado recuperar hasta ahora los restos de 23 mineros, mientras continúan las labores para identificar a los restantes.

Desde Jalisco... captan nuevas unidades del transporte público en camino a Saltillo: En un video que circula en redes sociales se ve la larga fila de camiones.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Ricky Hatton, leyenda del boxeo británico, muere a los 46 años: El excampeón mundial fue hallado sin vida en su domicilio de Hyde; la policía descarta indicios de criminalidad.

¡Orgullo para Tabasco! Coronan a Fátima Bosch como la ganadora de Miss Universo México 2025: Bosch representará a México en la edición 74 del certamen internacional de belleza, a realizarse el 21 de noviembre en Tailandia.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Estas Becas del Bienestar abrirán registro en septiembre y octubre; Llave MX será requisito obligatorio: Las Becas para el Bienestar abrirán registro en septiembre y octubre para alumnos de educación básica, media superior y superior en todo México.

¿Cuál será el clima durante las fiestas patrias, 15 y 16 de septiembre?: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

¡Pierde el Canelo! Terence Crawford le arrebata el campeonato indiscutido de supermedianos a Saúl Álvarez: El estadounidense dominó los 12 asaltos con velocidad y precisión, arrebatando al mexicano los títulos supermedianos y convirtiéndose en campeón indiscutido de las 168 libras.

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes recibirán el pago de 3 mil pesos del 15 al 19 de septiembre?: A inicios del mes de septiembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial de pagos para las beneficiarias de la Pensión Mujeres del Bienestar.

'Mario' se fortalece otra vez a tormenta tropical en el Pacífico de México: ¿Qué estados afectará?: La tormenta 'Mario', que el viernes se había degradado a depresión tropical tras formarse frente a las costas de Guerrero, recuperó fuerza nuevamente.

Muere la influencer Marian Izaguirre en Michoacán; Fiscalía aprueba la donación de sus órganos: Marian Izaguirre, influencer con millones de seguidores en redes sociales, murió en Morelia tras ser reportada como desaparecida en Uruapan.

Fallece Alicia Matías, la 'abuela heroína' que protegió con su cuerpo a su nieta en la explosión de Iztapalapa: Alicia Matías murió tras resultar gravemente herida en la explosión de una pipa en Iztapalapa, donde cubrió con su cuerpo a su nieta para salvarla.