Papa Francisco pide a fieles rezar por su salud

El Papa Francisco emitió un mensaje por medio de su cuenta de X, antes Twitter, esto en medio de preocupación por su salud debido a una neumonía que ha afectado a su salud, por lo que se ha especulado por su continuidad como el pontífice de Roma.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!" escribio el jerarca de la iglesia.





"¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Os encomiendo a todos a la intercesión de María y os pido que recéis por mí", agregó.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025

La Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer el día de hoy que el líder de la iglesia católica, paso una buena noche después de que se informó que su santidad presentó una insuficiencia renal leve.

El comunicado de la Santa Sede dijo que el Papa "continúa vigilante y bien orientado", aunque su estado de salud sigue siendo crítico.