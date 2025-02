El Papa sigue en estado crítico: presenta insuficiencia renal leve y necesita oxígeno

El estado de salud del Papa Francisco sigue siendo delicado, según el último parte médico emitido por el Vaticano. El pontífice, hospitalizado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral, ahora enfrenta una insuficiencia renal inicial leve que, por el momento, se encuentra bajo control.

Tratamientos y evolución médica

El sábado se le administraron dos unidades de concentrado de glóbulos rojos para aumentar sus niveles de hemoglobina, además de mantener estable la trombocitopenia (bajo nivel de plaquetas) que se le había detectado previamente. A pesar de esto, la complejidad del cuadro clínico ha obligado a mantener un pronóstico reservado.

El papa sigue recibiendo oxígeno a través de cánulas nasales tras una crisis respiratoria que agravó su estado este sábado. Además, padece anemia y muestra signos de insuficiencia renal leve, aunque su estado de conciencia sigue siendo estable y permanece alerta.

Mensajes de gratitud y apoyo mundial

A pesar de las complicaciones, Francisco ha demostrado fortaleza espiritual, participando en la misa desde su habitación y enviando mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido:

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!"

En su mensaje dominical, el papa también agradeció al personal médico del hospital por su dedicación y profesionalismo.

Oraciones y apoyo de los fieles

Mientras tanto, en el Vaticano, los actos del Jubileo continúan. La misa dedicada a los diáconos será oficiada por Rino Fisichella en sustitución del pontífice.

En el Hospital Gemelli, decenas de fieles se han congregado frente a la estatua de Juan Pablo II para rezar por su pronta recuperación, dejando mensajes, velas y flores en muestra de apoyo.

El estado de salud del Papa Francisco sigue siendo motivo de preocupación global, y la comunidad católica permanece en oración por su pronta recuperación.