Papa Francisco: Vacunarse contra el Covid-19 es "un acto de amor"

El papa Francisco envió un mensaje como parte de la campaña estadounidense "It´s Up to You" (De ti depende), que busca impulsa la vacunación contra el Covid-19.

En su discurso, emitido el miércoles 18 de agosto, el Papa Francisco, de 84 años, calificó la vacunación contra el Covid-19 como "un acto de amor":

Asimismo, el papa Francisco expresó su agradecimiento con los científicos y demás personas involucradas en la creación de la vacuna anti Covid-19.

"Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del covid-19?

Papa Francisco: Las vacunas contra el Covid-19 "traen esperanza para acabar con la pandemia"

En su mensaje, el Papa Francisco destacó la importancia de las vacunas y la necesidad de que todo el mundo tenga acceso a ellas para que realmente sean eficaces:

"Ellas traen esperanza para acabar con la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros"

El mensaje del papa Francisco fue difundido a través de un video dirigido a comunidades afectadas por el virus en América del Norte, Central y Sur.

Cardenales y arzobispos de Brasil, El Salvador, Honduras, México y Perú participaron también en el video con mensajes a favor de la vacunación.

"Ayudar a que la mayoría de la gente lo haga (vacunarse), es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos"

Vacunas contra el Covid-19 han visto limitada su efectividad por resistencia a recibirla

El Covid-19 ha provocado la muerte de al menos 4 millones 370 mil 427 personas en todo el mundo desde que apareció por primera vez en China, en diciembre de 2019.

La aparición de las vacunas dio esperanzas del pronto término de la pandemia, sin embargo, su efectividad se ha visto limitada por la desconfianza en los gobiernos y las farmacéuticas.

Ello, junto con las teorías de conspiración, han propiciado que la transmisión del virus no cese y los índices de contagios por Covid-19 continúen a la alza.

En Estados Unidos, el país con más muertes por Covid-19, la mayoría de las muertes recientes y casos graves se han dado entre personas sin la vacuna.

