Patrulla Fronteriza "caza" inmigrantes a caballo; Casa Blanca lo condena

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este lunes que las imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza deteniendo a indocumentados haitianos a caballo son "horribles", y agregó que necesitan más información sobre el incidente que rechazaron categóricamente.

Y es que la gran cantidad de migrantes en Del Río, Texas, sobrepasó la capacidad del gobierno estadounidense. Al menos 12,000 migrantes -la mayoría haitianos- cruzaron de manera repentina desde finales de la semana pasada y se instalaron bajo un puente después de cruzar desde Ciudad Acuña, México.

Las autoridades estadounidenses habían cerrado el paso de migrantes en el área de Del Río el 19 de septiembre. Según la agencia AP, un grupo intentó cruzar en un punto a una milla al este y allí fueron interceptados por agentes a caballo de la Patrulla Fronteriza y fuerzas de seguridad texanas.

"He visto algunas de las imágenes, no tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado, pero no tengo detalles adicionales, y ciertamente, no creo que cualquiera que vea estas tomas pueda pensar que es aceptable o apropiado", dijo Psaki en la conferencia de prensa de la Casa Blanca el lunes.

Los Agentes de la Patrulla Fronteriza cargaron contra los migrantes que solo llevaban comida y agua mientras intentaban trepar por el lado estadounidense del río Grande.