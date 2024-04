Periódicos americanos demandan a los dueños de OpenAi

Ocho periódicos de los Estados Unidos han iniciado una demanda en contra de la empresa OpenAi y en contra de Microsoft esto por violación de sus derechos de autor, pues según señalan los medios, las compañías usaron sus textos para entregar Inteligencia Artificial.

Entre las compañías demandaste se encuentran The New York Daily News y The Chicago Tribune.

"Esta demanda se debe a que los acusados han robado millones de artículos protegidos por derechos de autor de los medios sin permiso y sin pagar para impulsar la comercialización de sus productos de inteligencia artificial generativa, incluidos ChatGPT y Copilot (de Microsoft)", según la demanda. "Como demostrará esta demanda, los acusados deben obtener el consentimiento de los medios para utilizar sus contenidos y pagar un valor justo por dicho uso", se sostiene en el documento judicial.

OpenAI y su financiador Microsoft también fueron acusados de ofrecer extractos literales de artículos completos, así como de atribuir información engañosa o inexacta a las publicaciones en determinadas solicitudes