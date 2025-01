Polémica en EE.UU. por redadas y comentarios xenófobos contra migrantes

Las recientes redadas masivas y deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos han desatado una ola de opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos respaldan las medidas del presidente Donald Trump, otros las consideran una respuesta desproporcionada que no soluciona el problema migratorio.

Video de mujer burlándose de deportados genera indignación

Un caso que ha causado gran controversia es el de una mujer estadounidense, cuyo video aplaudiendo las deportaciones se volvió viral.

En la grabación, la mujer expresó su falta de empatía por las familias separadas debido a las redadas:

"Me da risa, me da mucha felicidad. No tengo simpatía si tu hijo crece sin su padre porque lo enviaron de regreso a México o lo que sea. Son bienvenidos de irse con él. No olvides que es una opción, esa es una decisión que estás tomando."

Además, mencionó que ver videos de inmigrantes llorando por sus seres queridos no le provocaba tristeza, sino diversión:

"Me vale una mierd, de hecho, me estoy riendo de ustedes. Los veo como subhumanos."*

El impacto del video fue inmediato. Usuarios en redes lo condenaron masivamente, señalando que promovía el odio y la deshumanización de los migrantes.

Despido y consecuencias legales

Poco después, medios estadounidenses revelaron que la mujer trabajaba en la empresa Bidadoo, la cual reaccionó rápidamente, anunciando que había sido despedida.

"Hemos tomado medidas decisivas. Se ha informado del incidente a la policía y al FBI para que vigilen y aborden cualquier riesgo o amenaza potencial. Se ha contactado a la persona involucrada y ya no está en Bidadoo."

Kristi Noem llama "basura" a migrantes

Este incidente ocurre en un contexto de mano dura contra los migrantes en EE.UU., encabezado por la nueva secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

En su primera visita oficial, Noem supervisó operativos en Nueva York, donde agentes de ICE y otras agencias federales realizaron arrestos de migrantes en situación irregular.

Sin embargo, su declaración sobre los operativos causó indignación:

"Aquí en Nueva York estamos sacando a las basuras de estas calles."

Las palabras de la funcionaria provocaron un fuerte debate sobre el trato que la administración Trump está dando a los migrantes, con críticos señalando que este tipo de discursos solo fomentan el odio y la discriminación.

División en redes y el futuro de la política migratoria

Las deportaciones masivas han polarizado aún más a la sociedad estadounidense. Mientras algunos consideran que Trump está protegiendo la soberanía del país, otros creen que estas políticas solo agravan la crisis humanitaria en la frontera.

El futuro de la política migratoria de EE.UU. sigue siendo incierto, pero lo que es seguro es que el debate sobre los derechos de los inmigrantes no ha hecho más que intensificarse.