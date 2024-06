Policías liberan a niño hambriento atado con alambre; pasó días sin comer

Un niño de aproximadamente tres años fue rescatado por agentes de la Policía Nacional de Civil (PNC) en Guatemala después de ser encontrado con las manos atadas y aparentemente sin haber comido durante varios días, según información de TV Azteca Guatemala..

El incidente fue capturado en un video que ahora circula en redes sociales. El hallazgo impactante ocurrió en la comunidad de Chimaltenango, Guatemala, aunque no se proporcionaron más detalles sobre cómo se localizó al menor.

Rescatan a niño atado sin comer en días

En el video, se ve al pequeño en lo que parece ser el patio de una vivienda. Alguien le ofrece un poco de agua mientras sus manitas están atadas detrás de su espalda. Luego, un oficial de la PNC mueve una lámina para llegar hasta el niño, lo toma de la cintura y lo lleva hacia su compañero, pidiéndole que "le quite el alambre que tiene en las manos".

El otro oficial libera al niño desatando el alambre que lo sujetaba. El menor llora sin entender lo que está sucediendo, mientras el oficial que lo rescató trata de calmarlo: "Tranquilo, niño, ya pasó, ya pasó, mi amor".

Divide opinión el actuar de policías en rescate de niño hambriento

En segundo plano, se escucha a otra persona comentar: "¡Qué gente más despreciable!". Después de ser liberado, el niño camina hacia un lado y el video se corta. Hasta el momento, ha recibido cientos de comentarios, algunos expresando indignación hacia los padres del niño y otros defendiendo las palabras reconfortantes del oficial.

"Esos policías ni un abrazó le regalan al pobre angelito, qué triste esos padres merecen la cárcel", mientras que otra persona le contestó:

Las palabras que le dio el agente valen Oro para tranquilizarlo, sino lo abrazo me imagino que es porque el niño tenía golpes o se podía malinterpretar, pero no deberías de comentar solo por comentar, sobre todo sin fundamento, y pues esos padres no merecen la carcel, merecen el Infierno que ya se lo tienen ganado".

Según el reporte compartido por la PNC en redes sociales, los hechos ocurrieron en la 5 avenida y 13 calle de la colonia Alameda, ubicada en la zona 1 de dicho departamento por denuncias de un supuesto caso de maltrato infantil.

La Policía Nacional dio a conocer que al menor "a simple vista se observan golpes y otras señales de violencia en diferentes partes de su cuerpo", señalaron también que ya se han dado inicio con las investigaciones para dar con los responsables del caso de maltrato.