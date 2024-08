Premio nobel se apunta para líder interino de Bangladesh

El premio nobel de la paz Muhammad Yunus, dijo que esta dispuesto a tomar las rienda de su pais después de que la primera ministra, Sheikh Hasina, dejara Bangladesh tras una ola de protestas por las controversiales leyes que beneficiarían a su partido politico.

Este pasado lunes, los estudiantes de Bangladesh lograron terminar con la dictadura de Sheikh Hasina, que se mantuvo en el poder durante 15 años sin oposición alguna. La ministra decidió escapar de su pais cuando esta se vio rodeada por protestantes.

Tras la salida de Sheikh, las fuerzas armadas se reunieron con los estudiantes para poder formar un gobierno de transición. Los protestantes propusieron al premio nobel de la paz Muhammad Yunus

"Me conmueve la confianza de los manifestantes que me desean al frente del gobierno interino", declaró Yunus. "Siempre he puesto la política a distancia (...) Pero hoy, si es necesario actuar en Bangladesh, por mi país y por el coraje de mi gente, entonces lo haré", añade la declaración, en la que también pide elecciones "elecciones libres".

Yunus es conocido por haber sacado a millones de personas de la pobreza gracias a la entrega de microcréditos, una iniciativa por la que recibió en 1988 el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Hasina lo atacó acusándolo de "chupar la sangre" de los pobres.