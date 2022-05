Presentador lanza mensaje anti-armas; Le cortan la transmisión en Texas

El comediante y presentador, Jimmy Kimme, dio un poderoso mensaje antes de su programa, sobre la difícil situación que atraviesa después de la masacre de Uvalde, pero en Texas, la transmisión fue cortada en el estado de Texas.

"Otra vez estamos de nuevo en otro día de luto en este país, una vez más estamos en duelo por las mujeres, niños y niñas cuyas vidas fueron ultimadas y cuyas familias fueron destruidas mientras nuestros líderes de la derecha, el Congreso y Fox News y otros medios nos advierten que no politicemos esto, pero de inmediato critican al presidente por apenas sugerir que se debe hacer algo para detener esto porque no quieren hablarlo, porque saben lo que han hecho y lo que no han hecho, y porque es indefendible", dijo.

"Si tu solución para evitar que los niños sean masacrados son guardias armados, no has prestado atención a lo que está pasando: había un guardia armado en Buffalo, había un guardia armado en Uvalde y los asesinatos de cualquier manera ocurren", dijo en referencia a declaraciones al gobernador de Texas, Greg Abbott, y al senador Ted Cruz, quienes defendieron esa estrategia".

"No es un momento de silencio, sino para alzar la voz y no parar hasta que lo resolvamos", dijo.

El mensaje del presentador se vio interrumpida en una filial de la televisora en Texas, la televisora, afirmó que fue un error técnico que se presento durante la transmisión dos veces más.

Tras conocer las causas de la error, Kimmel reconoció el trabajo de la televisora y confió en que la falla fue sin intención.