Putin amenaza a Corea del Sur con enviar armas a Corea del Norte

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ameno a Corea del Sur con "graves consecuencias" si continua el envió de armamento a Ucrania, señalando que estos podrían hacer lo mismo y enviar municion a Corea del Norte.

"El envío de armas letales a Ucrania a zonas de combate sería un gran error", dijo Putin durante una visita a Vietnam.





"Quienes envían [misiles a Ucrania] piensan que no están combatiendo contra nosotros, pero ya he dicho, incluso en Pyongyang, que nos reservamos el derecho de suministrar armas a otras regiones del mundo, en relación con nuestros acuerdos con la RPDC" (República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte), subrayó. "No lo descarto", apuntó.

La promesa de Putin llega después de que Rusia firmara con Corea del Norte un acuerdo de apoyo mutuo en caso de una guerra.