¿Qué es la Corte Internacional de Justicia, ante la que México demanda a Ecuador?

LA HAYA, Países Bajos.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es un órgano judicial principal de las Naciones Unidas (ONU). Fue establecida en 1945, en La Haya, Países Bajos siendo la continuadora, a partir de 1946, de la Corte Permanente de Justicia Internacional y su función es resolver disputas legales entre Estados miembros.

¿Cuáles son las funciones de la CIJ?

Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados (procedimiento contencioso) y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (procedimiento consultivo).

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma parte integral de dicha Carta, situada en su capítulo XXV. En virtud del artículo 30 del Estatuto, la Corte adoptó el 14 de abril de 1978 un Reglamento mediante el cual se determinó la manera de ejercer sus funciones y, en particular, sus reglas de procedimiento.

Jurisdicción: La CIJ tiene jurisdicción para casos presentados por Estados que han aceptado su competencia. Los Estados pueden presentar demandas o someterse voluntariamente a su jurisdicción.

Composición: Está compuesta por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Los jueces sirven mandatos de nueve años y representan diversas regiones del mundo.

Funciones: La CIJ emite opiniones consultivas sobre cuestiones legales planteadas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otras agencias especializadas de la ONU. Además, resuelve disputas entre Estados en base a tratados y normas internacionales.

Procedimientos: Los Estados pueden presentar casos ante la CIJ, y la corte escucha argumentos orales y revisa pruebas. Luego, emite un fallo vinculante que los Estados deben cumplir.

¿Quiénes acuden a la Corte Internacional de Justicia?

Pueden recurrir a la Corte, en materia contenciosa, todos los Estados que sean parte en su Estatuto, lo que incluye automáticamente a todos los Miembros de las Naciones Unidas. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas puede llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte en las condiciones que en cada caso determine la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad.

Nauru es el único Estado no Miembro que es parte en el Estatuto. Otros Estados, no Miembros de las Naciones Unidas y no partes en el Estatuto, pueden encomendarle casos en las condiciones que establezca el Consejo de Seguridad según la Resolución 9 del 15 de octubre de 1946. Además, el Consejo puede recomendar que un litigio se remita a la Corte.

Así es la demanda de México contra Ecuador ante la CIJ

En el caso específico de México y Ecuador, México ha demandado a Ecuador ante la CIJ debido al asalto a la Embajada de México en Quito. El gobierno mexicano alega que Ecuador violó la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas al irrumpir ilegalmente en la embajada. La denuncia busca responsabilizar a Ecuador por sus acciones y proteger los derechos diplomáticos de México.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena puntualizó los pedidos de México en la demanda contra Ecuador que presentará ante La Haya son:

- Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que causó a México.

- Suspensión de Ecuador como integrante de ONU, mientras no se emita una disculpa pública.

- Juzgar y declarar que, en caso de una violación de los principios de la carta, la Corte Internacional es el orden adecuado para iniciar el proceso de expulsión como integrante de ONU, en virtud del art. 6 de la carta de las NN.UU.

- Establecer el precedente que, en caso que un estado actúe como lo hizo Ecuador, sea expulsado como miembro de la ONU.