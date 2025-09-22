Autoridades de EE. UU. usan "Gotta Catch ´Em All" para mostrar redadas migratorias.

En una publicación controvertida en sus redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. compartió un video que trata las redadas migratorias con un tono cómico, utilizando la popular serie animada Pokémon como referencia.

El video comienza con dos explosiones en puertas residenciales, al ritmo de la canción principal de la serie. A lo largo del clip, se muestran imágenes de arrestos, presumiblemente de redadas migratorias, en las que participan agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), miembros de la Guardia Nacional y de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

Las personas detenidas son presentadas con perfiles diseñados al estilo de una carta de Pokémon. La descripción del video hace un juego de palabras con la conocida frase de la serie, usando la leyenda: "Gotta Catch ´Em All" (Tenemos que atraparlos a todos).