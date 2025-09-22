Claudia Sheinbaum ordena coordinación federal y estatal por asesinato de músicos colombianos

Claudia Sheinbaum ordena coordinación federal y estatal por el caso B-King y Regio Clown

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la confirmación del asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, desaparecidos en la capital mexicana desde el pasado 16 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la coordinación inmediata de las instituciones de seguridad pública federales y estatales para esclarecer el caso y dar con los responsables.

A través de un comunicado oficial compartido por el Gabinete de Seguridad, se informó que el gobierno federal está tomando con seriedad el caso y desplegará los recursos necesarios para investigar a fondo los hechos, encontrar a los autores materiales e intelectuales, y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Coordinación entre dependencias de seguridad

Por instrucciones directas de la presidenta Sheinbaum, diversas dependencias participarán de manera conjunta en las investigaciones. Las autoridades que trabajarán de forma coordinada en el caso son:

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Guardia Nacional

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Estas instituciones están ya colaborando para recolectar evidencias, revisar cámaras de vigilancia, analizar rutas de desaparición y llevar a cabo diligencias en coordinación con las autoridades colombianas, dado que ambas víctimas eran originarias de ese país.

¿Qué se sabe del caso?

Los músicos B-King (identificado como Brian King) y Regio Clown, ambos de nacionalidad colombiana y conocidos por su participación en espectáculos urbanos y contenido en redes sociales, desaparecieron el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Según las primeras investigaciones, ambos hombres habrían salido de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa para dirigirse a una presentación o encuentro profesional, pero perdieron contacto con familiares y amigos esa misma noche.

Un día después, el 17 de septiembre, las autoridades del Estado de México encontraron dos cuerpos sin vida en el municipio de Cocotitlán, al oriente de la entidad. Tras varios días de investigaciones, este 22 de septiembre se confirmó oficialmente que los cuerpos pertenecen a B-King y Regio Clown, gracias a la identificación de tatuajes distintivos que ambos artistas llevaban.

Hasta el momento no se ha confirmado si los crímenes estarían relacionados con su actividad artística, con temas personales, o si fueron víctimas de un delito común. Las líneas de investigación siguen abiertas.

Sheinbaum pide resultados y justicia

Desde el inicio de su mandato presidencial, Claudia Sheinbaum ha reiterado que la lucha contra la impunidad y la violencia será uno de los pilares de su política de seguridad nacional. En este caso, Sheinbaum enfatizó la necesidad de actuar con rapidez, transparencia y coordinación entre instancias locales y federales.

"No permitiremos que este tipo de crímenes queden impunes. Estamos comprometidos con la seguridad de nacionales y extranjeros en nuestro país", expresó la mandataria, según fuentes del Gobierno Federal.

Reacciones en redes y comunidad artística

La comunidad de creadores de contenido y artistas urbanos ha expresado su consternación en redes sociales. Colegas, seguidores y amigos de los artistas han exigido justicia con los hashtags #JusticiaParaBKing y #JusticiaParaRegioClown, que han cobrado fuerza desde que se confirmó la identidad de los cuerpos.

Algunas figuras del medio digital y del entretenimiento colombiano también han pedido al gobierno de su país que dé seguimiento al caso por la vía diplomática, dada la nacionalidad de las víctimas.

Investigación en curso

La investigación se mantiene en curso y, según el Gabinete de Seguridad, en los próximos días se dará a conocer más información oficial conforme avancen las diligencias periciales y testimonios recabados.

Mientras tanto, la colaboración interestatal entre la Ciudad de México y el Estado de México se mantiene activa, especialmente en el análisis de los últimos trayectos de los artistas, sus contactos cercanos y cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre cómo y por qué fueron trasladados hasta Cocotitlán, donde finalmente fueron hallados sin vida.

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?

B-King y Regio Clown eran conocidos en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube por sus presentaciones en espacios públicos, donde combinaban música, humor y crítica social. Su estilo callejero y carisma les ganó una base sólida de seguidores, especialmente entre públicos jóvenes.

Ambos artistas habían migrado desde Colombia a México con la intención de expandir sus carreras y continuar generando contenido para redes sociales. Solían presentarse en plazas públicas y grabar videos virales que mezclaban parodia, música y actuación.